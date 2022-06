Um espaço pequeno para um verdadeiro lar

A geometria inesperada do quarto acabou por se revelar um dos aspetos mais interessantes desta divisão. O fator surpresa da irregularidade do espaço permitiu que a mobília se reduzisse à integração de uma cama, otimizando, mais uma vez, a sensação espacial. Para resolver as exigências ao nível da arrumação, foram integrados móveis embutidos ao longo de uma das paredes que, materializados a branco, conseguem dar continuidade ao desenho do apartamento.