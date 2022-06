21 estilos de guarda-corpos que adornam a fachada

Os guarda-corpos são, como o próprio nome indica, as estruturas que delimitam as varandas, emprestando-lhes segurança e surgindo como parte fundamental do projecto de uma casa. Contudo, para além da óbvia componente funcional inerente aos guarda-corpos, há também um factor estético que tem o poder de valorizar uma fachada. Com texturas, materiais e designs modernos, um simples guarda-corpos pode-se transformar no protagonista.

Neste livro de ideias, mostrar-lhe-emos 21 guarda-corpos que vão chamar a sua atenção pelo design criativo e técnicas de construção. Os materiais são variados. A madeira, o ferro, o vidro, o betão e até o aço inoxidável são algumas das opções que surgem nestes projectos.

Acompanhe-nos e anote as suas preferências para depois poder aplicar estas ideias à sua casa.