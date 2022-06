Comprar casa em 6 passos

Muito bem, já decidiu e tomou a decisão de comprar uma casa, mas não se precipite já numa agência imobiliária. Define, antes de mais nada, sozinho ou numa reunião familiar (casal e (talvez) os filhos), as suas necessidades e o número de pessoas que irão viver nessa nova casa.

O número de inquilinos ou um projeto de vir a aumentar a família é muito importante, na medida em que influencia o número de quartos e os metros quadrados da casa. Uma família de quatro ou mais pessoas, não procurará um T1, por exemplo. Há que ser coerente, para que possa ter o mínimo de conforto na sua futura habitação.

Por outro lado, meça as suas necessidades e as dos seus próximos, nomeadamente fatores logísticos, como uma casa com ou sem escadas, com ou sem elevador. Considere também, o local do seu trabalho, comprar uma casa mais barata, mas afastada do seu trabalho, pode tornar-se muito cansativo (tempo perdido no trânsito) e dispendioso no seu dia-a-dia (combustível, refeições fora de casa… ). Analise o que pretende, uma casa com jardim ou um apartamento na cidade. Considere o estilo da casa mediante o seu gosto. Finalmente, e não por isso menos importante, tenha em conta o valor que pode despender na compra da sua nova casa. Faça contas, se não tiver o valor total disponível, agenda uma reunião com o seu banco e peça simulações de crédito. Só assim é que pode começar a real procura do seu novo bem imobiliário.