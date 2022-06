Simples e económica – o antes e depois de uma remodelação modesta

Inicialmente a área intervencionada encontrava-se fortemente descaracterizada, na ausência de uma estratégia de ocupação do espaço. Além da inexistência de elementos decorativos que aquecessem esta divisão, as mobílias existentes pareciam apenas cumprir um papel funcional sem demonstrar qualquer tipo de cuidado na sua seleção. Apesar do estado de degradação da casa, as características da arquitetura apresentavam algumas características interessantes, dignas de ser exploradas.