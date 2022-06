25 quartos com espaço exterior que o vão encantar

Luz, ventilação e contacto com a natureza. Estas são as três características transversais aos quartos que lhe vamos mostrar neste livro de ideias. Quartos com varanda, terraço, alpendre ou completamente abertos para o jardim. Quem não gostaria de dormir num ambiente assim? Imagine acordar todas as manhãs com o chilrear dos pássaros! Que delícia. Preste atenção a cada uma das imagens que lhe vamos apresentar, pois trazem boas ideias para aplicar em sua casa.

Antes de começar, lembre-se que todos os projectos seleccionados para este artigo foram feitos pelos profissionais registados na homify. Pode contactá-los directamente quando quiser. Basta procurar um na sua área de residência.

Vamos ver?