5 casas construídas em terrenos inclinados

Todos os projectos de arquitectura têm vários factores que o tornam único. É importante ter em conta as necessidades de cada família, ou seja, do cliente, o orçamento disponível, a região em que o imóvel se vai erguer e, como não podia deixar de ser, as condições do terreno. O terreno é um aspecto especialmente importante, tendo o projecto que se adaptar às suas contingências. É largo? Estreito? Com muita inclinação? Com uma ligeira inclinação? Tudo é possível.

A inclinação pode valorizar o projecto, originando níveis distintos, o que contribui para oferecer à casa espaços interessantes e autênticos. Neste livro de ideias, vamos mostrar-lhe cinco casas em terrenos inclinados para que veja quão interessantes podem ser.

Curioso?