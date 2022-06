14 ideias de portas para renovar a sua cabine de duche

A casa de banho é o espaço da casa que usamos logo ao acordar. Trata-se de uma divisão muito utilizada por todos os membros da família, pelo que importa nela aliar a estética com a funcionalidade.

Um dos aspectos a considerar ao escolher a porta do duche é o grau de manutenção que vai ser necessário. Uma porta que cobre o espaço do chão ao tecto, como neste exemplo, tem a grande vantagem de manter o calor no interior da zona do chuveiro. Por outro lado, a humidade existente fará com que a limpeza tenha que ser mais frequente.