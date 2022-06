10 plantas para cultivar no interior de sua casa

O bonsai é aquela planta que todos queremos ter, mas ao mesmo tempo que gera um pouco de receio devido aos minuciosos cuidados. O bonsai precisa de cuidado diariamente, para manter a sua forma anã e tão característica. Cortar umas folhas e uns galhos, deixá-lo perto da luz natural e regá-lo com cuidado. Atenção, uma má rega é a morte do bonsai. Comece por regar bem devagar, por cima da terra e em volta ao tronco, certificando-se que a água esteja a penetrar no solo, verifique que água saia pelos orifício de drenagem do vaso, para não acumular a água nas raízes.