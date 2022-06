10 melhorias em casa que não precisam de licença de construção

Pode ampliar a sua casa sem pedir licença se a altura do novo volume/anexo não for superior a 2.2 m ou, em alternativa, e segundo a lei, à cércea do R/C do edifício principal com área igual ou inferior a 10 m² e que não confinem a via pública . Esta lei aplica-se a qualquer imóvel, desde que não seja classificado ou esteja em vias de. No mais, o terreno não pode integrar um loteamento, pois pode não cumprir as regras do mesmo.