23 fotografias de cozinhas que de certeza que vai adorar

Muitos pensam que o coração de uma casa, a divisão mais importante é sem dúvida a sala de estar, mas a verdade é que o protagonista do artigo de hoje é a cozinha. É nela onde passamos por norma muito do nosso tempo diário entre família e amigos. Lá não só preparamos as refeições, como comemos, onde os miúdos fazem os trabalhos de casa, onde lemos o jornal e onde ainda pregamos aquele botão que decidiu cair à ultima da hora.

Quando percebemos realmente a função de uma cozinha e toda a história que pode estar associada à mesma, ponderamos muito e além de bonita e funcional também queremos que a mesma represente a nossa família. Personalidade e elegância e muita funcionalidade!

Desta vez queremos partilhar consigo uma colecção de fotografias que irão guiá-lo no caminho para alcançar uma cozinha incrível, seja com um toque moderno ou algo mais minimalista. Este livro de ideias será uma fonte segura de inspiração, não só porque queremos ajudar com projectos totalmente funcionais como também dar-lhe um boost de dinamismo e criatividade. Já não podemos esperar mais… É hora de começar.