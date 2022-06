7 closets abertos para mandar fazer em casa

Ter um closet é um privilégio. Uma realidade ao alcance de poucos. Nada como poder organizar todas as nossas roupas, calçado e acessórios num espaço adequado para efeito e ter sempre tudo à mão. Um bom closet depende muito do seu design, do espaço disponível e do orçamento. O closet deve ter vários compartimentos para acomodar objectos de tamanhos distintos e, se possível, ter ainda espaço livre para nos arranjarmos. Muitas vezes, a construção dos closets está condicionada a nichos ou esquinas difíceis de resolver.

Neste livro de ideias, vamos ver sete walk-in closets. Inspire-se neles e mande fazer um em sua casa.