46 fotos de corredores fantásticos que o inspirarão a melhorar o seu

Qual é o espaço mais difícil de decorar? Talvez esteja a pensar na cozinha, no quarto ou até na casa de banho? Não, está completamente enganado e passa por esse espaço dezenas de vezes por dia e nem reparou. Estamos a falar do corredor ou do hall de entrada. Por norma todos temos em mente a cozinha de sonho, o quarto, o jardim e até o escritório, mas o hall de entrada é na realidade deixado sempre para trás. Só nos apercebemos realmente que o nosso é menos bom quando vemos outros e percebemos como são funcionais, confortáveis e bonitos.

Hoje apresentamos 46 ideias para um corredor/hall de entrada elegante, moderno e fantástico! Não acredita?! Aproveite a galeria de imagens seguinte e copie. Copiar é feito? Ponha isso de lado e tenho um corredor de revista!

E ainda 5 erros a evitar por completo em halls de entrada!