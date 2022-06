Fachadas com zonas em madeira

A fachada é o cartão de visita da nossa casa, é ela que nos dá o primeiro impacto e que nos dá a percepção de como será o restante espaço, interior e exterior. As fachadas apresentam-se sob diferentes modelos, formas, estilo e podem ser revestida com os mais diversos materiais: pedra, cimento, vidro, madeira, entre outros. Umas poderão ser revestidas com apenas um material, outras poderão misturar texturas, o mais importante é ter algo de pessoal, único e de que se gosta.

No livro de ideias de hoje, partilhamos convosco 8 opções de fachadas, onde todas elas têm algo em comum: uma zona com madeira mesclada com outro tipo de revestimento. Veja o quão lindas ficam umas fachadas assim!