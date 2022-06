8 Perfeitas varandas fechadas para estar em dias de inverno

Estamos na estação mais fria do ano, os dias têm sido bem gelados, para estar na rua é preciso estar bem agasalhado e sem grandes demoras. Mas a nossa cabeça já só pensa no sol, no calor, nos jantares na varanda e no jardim, no mar e na areia, mas ainda falta algum tempo.

Nesta altura é difícil desfrutar do jardim ou da varanda aberta, mas temos aquela vontade de estar perto da rua e da natureza. Por isso, trouxemos-vos 8 ideias de varandas fechadas, para que possa desfrutar desse espaço os 365 dias do ano. Se estiver cansado de não poder usufruir da sua varanda por esta altura, pode optar por fechá-la com vidros, deixando um contacto sem igual com o exterior e nos dias de maior calor é só abrir as várias janelas e deixar entrar o calor e o ar.