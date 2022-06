Ideias novas para o quarto de uma adolescente

A roupa da cama é também, outro facto a terem em consideração no quarto da sua filha adolescente. Porquê? É não são a beleza do quarto, como o conforto que se sente. Sabemos que os jovens adoram estar enfiados na cama e dormir umas longas e belas horas – mas isso fica só entre nós… xiuuu!! O edredão ou cobertor que cobrirá a cama, tem de ser bem giro, de acordo com a paleta cromática escolhida para a decoração do quarto. Escolha um que seja lavável na máquina, para ser lavado com alguma regularidade. É claro que se for uma capa de edredão será mais fácil de variar o look, como também para lavar, escolha a opção que seja do agrado da sua filha.

Depois, aconselhamos a revestir a cama com muitas almofadas para o lado feminino, mas por ser aconchegante e confortável. Optem ainda, por lençóis que apelam o descanso e que sejam do estilo da teenager, trocando assim os bonecos e princesas, por padrões lisos, geométricos e simples. Estes têxteis que vemos aqui trazem a tal serenidade que queremos ver no quarto de uma jovem e são portugueses - António Salgado & Ca.