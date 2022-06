O que deve saber antes de ter um aquário?

Há vários pontos a considerar no que à manutenção de um aquário diz respeito. Em primeiro lugar, o aquário deve ser bem instalado à partida. Depois, é importante escolher espécies de peixes compatíveis com a dinâmica do aquário e certificarmo-nos se o tamanho do mesmo é apropriado para as espécies escolhidas. Ter um tanque requer paciência. Não se precipite nas mudanças. Faça-as devagar e com método. Não sobrecarregue o seu tanque de peixes, nem os alimente em demasia. São seres muito delicados! Teste a água com assiduidade para se assegurar de que a qualidade se mantém nos níveis adequados, mas não a limpe mais vezes do que é recomendável porque pode matar boas bactérias. Sim, também as há. Por fim, não se esqueça de mudar metade da água com alguma regularidade.