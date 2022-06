Habitação com espelho de água espetacular

Casa SG fica em Oliveira de Azeméis e é o assunto do artigo de hoje. Como de certo já sabe, os artigos homify 360º mostram-lhe em exaustão um mesmo projecto, começando pelo exterior, onde gostamos de mostrar várias perspectivas da mesma e do interior, onde passamos de divisão em divisão, fazê-lo sentir-se no seu interior por breves instantes.

O Atelier d’Arquitectura J. A. Lopes da Costa, com sede em Ovar hà diversos anos conta com uma vasta experiência na elaboração de projectos de arquitectura, urbanismos, interiores, além das recuperações e remodelações e do paisagismo. São portanto um atelier especializado em diferentes vertentes/especialidades sendo isto uma mais valia para a construção perfeita de espaços onde nada é descurado, mas antes pelo contrário, super estudado e cuidado. Qualidade e rigor fazem parte de todos o processo individual aplicado a cada projecto, tal como a assistência tercina desde o inicio de projecto à sua realização final não é esquecida.

Aproveite e fique a saber um pouco mais sobre o trabalho da equipa, aplicado nesta habitação uni-familiar.

conclusão da obra: 2009 / Fotografias: Manuel Aguiar