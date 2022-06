7 Extraordinárias Casas De Verão (todas portuguesas)

Nem todos somos fanáticos por praia e desejamos areia sob os pés durante os nossos dias de férias. A Casa Augusta é uma habitação privada e destaca-se pela sua arquitectura de linhas modernas e pelos seus grandes vãos em vidro. Uma habitação quase de nível térreo, não fossem as suites localizadas no andar de cima. Linhas modernas, rectas e simples é o que caracteriza este projecto da Risco Singular. Habitação de grandes dimensões onde o contacto directo entre o interior e o exterior é premissa máxima. Prova disso, é o projecto ter várias frentes e todas elas serem quase como principais – com grandes janelas em vidro onde as caixilharias quase não se destacam.

Esta habitação é quase como uma nave espacial pousada num imenso campo de futebol, a diferença é que esta arquitectura tem vida própria e pousou estrategicamente no melhor sitio da planície e a sua arquitectura é super contemporânea e funcional. Conclusão: é uma fachada com acabamentos em pintura branca, com paredes em pedra e detalhes em madeira com grandes planos de vidro, destacando a paisagem que, complementa lindamente o visual!