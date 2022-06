Top 5 e um domingo de Primavera

O norte de Portugal guarda vários recantos e encantos e é na zona de Arcos de Valdevez, mais concretamente na Loureda que fica localizado esta casa de turismo rural.

As Casinhas da Loureda sofreram um processo de reconstrução enorme pois o seu avançado estado de envelhecimento e idade – finais do séc. XIX – imploravam por uma ajuda. Era importante manter a sua traça original e deixar bem presente as características da região, como a pedra granítica da fachada e a sua forma tradicional. As maiores alterações vieram a ser notadas no interior, onde foi conferido um conforto contemporâneo que se queria muito presente, satisfazendo assim todas as necessidades da sociedade actual. Mas é das Cabanas dos Netinhos que o artigo de hoje fala. São vizinhas das Casinhas da Loureda e são um bom destino para um fim de semana comprido com amigos, aposto que vai gostar! Reveja o artigo, aqui!