Iluminando uma sala de jantar

Design e bom gosto são as palavras que definem esta sala. As Lâmpadas LZF que apresentamos, ampliam o sentido da luz no centro da mesa. A lâmpada tem um nome: Spiro, pela designer Remedios Simon, com um estilo de arte visual que faz uso de ilusões ópticas. De referir, as cadeiras Eames, um ícone do design, que completam o ambiente, trazendo elegância e modernidade ao espaço.