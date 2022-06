Uma casa para duas famílias onde luz não falta

Esta moradia tem a característica particular de alojar duas famílias separadamente, sendo que há elementos que acabam por as unir. Mas não é esse o elemento de destaque, no interior tem espaços incríveis e a relação com o exterior e entrada de luz natural são surpreendentes. A habitação incluí ainda espaços exteriores como uma varanda e até um terraço.

Desenvolvido pela empresa de restauro e renovação Spazio Positivo este projecto mostra um novo conceito, desenvolvido a par com modernidade e muito conforto, vamos conhecer…