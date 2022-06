Decoração de encantar: apartamento muito elegante

Passamos à zona do quarto, onde nos surpreende um diferente tecto, típico da arquitectura catalã do inicio do séc. XX. Neste quarto, o ambiente esconde muitas mais coisas do que um simples e básico quarto. Para começar, este quarto é uma suite, pois tem casa e banho incorporada. Além disso, tem uma zona que serve como um local de estudo ou de trabalho. Como se tudo isto não bastasse, foi aproveitada toda a altura do espaço para se criar uma mezzanine com banheira – grandes recursos para pequenos espaços!