O encanto de um mini apartamento parisiense

Geralmente, em salas pequenas, é aconselhável apostar em uma combinação de cores claras e neutras que combinem com o resto do espaço dando a sensação de continuidade, e apostar em contrastes fortes em pequenas quantidades e superfícies.

Neste apartamento, optou-se pela utilização da cor clara de cinza, para dar uma maior sensação de espaço e de maior capacidade de reflexão de luz, conseguidas através das janelas. Essa cor de cinzento é encontrada em vários têxteis do espaço, nas molduras das janelas, enquanto as paredes brancas combinam perfeitamente com o chão em madeira clara. No entanto, existe um toque de cor que predomina – o azul no tapete!