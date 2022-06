10 dicas de Feng Shui para afastar más energias de casa

Aqui na homify partilhamos regularmente dicas sobre a arte ancestral chinesa Feng Shui, por ser uma arte que visa a proporcionar uma casa cheia de boas energias. Por vezes, sentimos que a nossa vida não anda a correr bem, como se o mundo estivesse todo contra nós. Em fases piores da nossa vida é importante procurar energias positivas, mudarmos algumas atitudes, talvez deixar algumas pessoas e também renovar as energias da nossa casa. Afinal, o nosso lar é o espelho da nossa vida, é lá que vamos procurar o repouso e o descanso, mas se não nos sentirmos bem aí, onde nos sentiremos bem?! Como tal, devemos proceder a algumas mudanças e o Feng Shui pode ajudar nesse sentido.

Sabia que O Feng Shiu representa a influência do espaço relativamente ao nosso bem-estar, quer nos locais onde trabalhamos ou vivemos. A partir deste conhecimento é possível perceber as influências positivas que estão presentes num espaço e redirecionar as negativas. Neste sentido e com as alterações certas, podemos melhorar e solucionar problemas profissionais, emocionais, financeiros e de saúde. Ao alterar e mudar a organização de objetos, colocar novos, alterar cores e outros pormenores, que iremos desvendar neste livro de ideias, já é possível melhorar a condição energética da nossa casa, logo de nós mesmos.

Descubra neste livro de ideias, as dicas de Feng Shui para afastar más energias da sua casa. Não perdemos mais tempo e começamos agora a ter uma atitude mais positiva para a vida! Vamos lá…