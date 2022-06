Qual o melhor piso para a sua casa de banho?

Uma casa de banho com uma carpete e um tapete no chão fica sempre mais confortável. De acordo com a área e com as suas características, escolha a carpete que melhor encaixa no espaço. Carpetes longas em casas de banho que se estendem em comprimento e tapetes quadrados em casas de banho do mesmo formato são o ideal. Pode, também, recorrer a duas mais pequenas, uma para ladear a banheira ou área de duche e outra para o lavatório. Este é um acessório decorativo que, para além de prático, o ajuda a compor esteticamente a área da casa de banho, dando-lhe toques de cor e dinâmica através dos padrões. Jogue com as texturas e desenhos da carpete e faça-a dar algo mais à decoração, elevando-a. Diga lá: não há nada como pousar os pés num tecido macio e quente ao sair do banho, pois não?