Uma verdadeira casa de artista

Dado o contexto urbano paisagístico, a equipa do URBAstudios decidiu preservar inteiramente o exterior do edifício. As paredes foram recuperadas integrando os azulejos originais que as revestiam e os caixilhos em alumínio foram substituídos por novos em madeira.

No entanto, devido ao estado de degradação dos espaços, os interiores foram totalmente demolidos dando origem a um novo conceito de ocupação. Os interiores foram reorganizados de modo a acomodar um grande loft vertical dividido em duas áreas fundamentais: habitação e atelier. O atelier ocupa o piso térreo que com pé direito duplo também se estabelece como uma pequena área comercial com acesso direto a partir da rua. A habitação integra-se nos dois pisos superiores que podem ser acedidos a partir do interior do quarteirão.