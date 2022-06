Protecções exteriores para carros

A fachada desta casa velha é adequada para a criação de uma forma mais coerente com as tendências de hoje, onde a linguagem estética contemporânea foi enfatizada. Ao redor do edifício original, vemos vários volumes de aço inoxidável e sob as protecções, dois carros estão estacionados perfeitamente. O aço Corten resiste perfeitamente às condições das intempéries e aparência vai melhorando com o tempo.