5 Portões modernos para sua casa

O portão da casa, como dissemos no início, traz um certa personalidade e originalidade para a frente da fachada, mas é também um elemento que serve como protecção. Por esta razão, é importante que eles sejam feitos com materiais que possam resistir a todos os tipos de condições meteorológicas. Como exemplo, deixamos este portão imponente que vemos na foto, ao qual pertence a casa no deserto. A estrutura do portão de metal com padrões circulares que são intercaladas e cortam para evocar as linhas de uma folha. Atrás, colocou uma tela, também de metal, reflectindo iluminação exterior.