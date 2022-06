Um apartamento com grandes ideias para aproveitar espaço

A segunda casa de banho é maior do que a anterior e com um estilo mais sóbrio. Neste caso, prescindiu-se das riscas cinza e do mosaico. Agora, o creme prevalece e está presente em todas as superfícies que são lisas e brilhantes. Com a preponderância desta cor, a luz natural que entra pela janela distribui-se de forma mais homogénea. A casa de banho tem uma cómoda banheira em frente à janela, assim como um zona de duche com uma porta em vidro.