8 Árvores de Natal para todos os gostos e preços!

Tic tac… tic tac!! Não me tinham avisado que o tempo voava.

Imaginamos que ainda temos leitores que não tiveram tempo de se dedicar à decoração de Natal. Seja por falta de tempo , de ideias ou até de orçamento. Hoje preparamos um artigo de pura inspiração e de ideias novas, talvez queira mudar este ano a sua árvore de natal/pinheiro, ou para variar um pouco, apenas algumas decorações e cores.

Quando falamos em mudar tudo é mesmo tudo, o estilo, o feitio, o material, as decorações e todos os outros detalhes. Quer? É que trouxemos para si, ideias surpreendes, diferentes e as mais originais. Assim, neste Natal poderá apostar numa decoração pessoal e irreverente, mas tende sempre lá a famosa árvore! Já agora… Sabe da história ou da origem da tradição do pinheiro de Natal? Então antes de mais vamos lhe contar um pouco…

Era uma vez… há muitos, muitos anos (segundo os pesquisadores), mais precisamente em 1530, que dizem que surgiu a primeira árvore de Natal, na Alemanha, com a influência de Martinho Lutero. Segundo a lenda, Lutero passeava pela floresta, quando ficou maravilhado com a visão de um pinheiro coberto de neve e sob o brilho das estrelas no céu. E ao chegar em casa, tentou reproduzir para os membros da sua família o maravilhoso cenário que tinha encontrado. Usou galhos de um pinheiro, algodão, algumas velas e outros adereços, para imitar as estrelas…

Mas só no século XIX, que esta tradição chegou a alguns países europeus e nos Estados Unidos. Desde então, este magnífico símbolo invade o nosso lar a cada época natalícia. E é tão lindo… A data para o montar varia de casa para casa, mas a quem segue a tradição e monta a árvore de Natal no 1º de dezembro – o início do Advento. Este momento é sempre passado com muita alegria e entusiasmo nos lares de cada família, é a felicidade e o amor no seu estado puro!

Posto isso, podemos avançar e descobrir as nossas sumptuosas árvores de Natal, que trouxemos para si, são lindas e bem originais… Por isso venha daí é só seguir o brilho…