A sala de estar dos seus sonhos

Uma sala de estar não necessita de muitos móveis. No entanto, há aqueles que são absolutamente fundamentais. Um sofá confortável, dependendo do espaço que tiver, é essencial. Para a frente do sofá procure uma mesinha com um design diferente ou uma otomana com um tecido que até pode ser contrastante em relação ao sofá. Pode, igualmente, complementar o sofá com uma poltrona colorida. Para a televisão, escolha um móvel que tenha arrumação. Há sempre coisas para arrumar. Certifique-se do tamanho consoante o espaço que tem disponível. Um ou dois candeeiros são também muito úteis quer pela utilidade, quer pelo aconchego que proporcionam. Coloque duas mesas de apoio, uma de cada lado so sofá. Também pode colocar uma mesa de um lado e um candeeiro de pé do outro para criar uma assimetria. Estas mesas são muito úteis para pousarmos um livro, uma revista ou uma bebida. Se tem muitos livros, mande fazer ou compre prateleiras ou estantes para os organizar.