Casas económicas

Casas são o tema principal da homify, obviamente todos os dias partilhamos tópicos relacionados, sejam interiores, exteriores, decoração ou até construção. Mas hoje decidimos ir mais longe. Reunimos 5 casas em que tivemos acesso ao seu valor de construção. Obviamente que o orçamento é um dos grandes entraves para a construção da casa dos seus sonhos, assim sendo decidimos mostrar-lhe alguns exemplos de estilo e preços bem distintos.

Se alguma fizer o seu gosto não hesite em contactar directamente o profissional em questão. Cada foto está identificada no canto inferior esquerdo com o nome do mesmo, clique e será reencaminhado para o seu perfil homify. De seguida contacte-o se for esse o seu desejo ou apenas veja mais projectos sobre os mesmos.

Desfrute e aprecie as seguintes casas e os preços!

(não esquecer que os profissionais homify são internacionais e os preços poderão corresponder ao país de origem de cada um)