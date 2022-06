5 maneiras de tornar o seu quarto num verdadeiro santuário de conforto!

As paredes não têm de ser brancas ou de uma cor em especifico, mas existem algumas que favorecem este ambiente em particular. Cores claras e serenas são as ideias, variando entre um branco sujo, um café com leite ou um cinzento clarinho. As opções são muitas desde que sejam muito suaves. Também pode aplicar papel de parede em todas as paredes ou escolher apenas uma e conjugar com tinta do mesmo tom nas restantes. Não se querem cor vivas ou estampados chamativos pois estes distraem e levam a cabeça a ficar acordada e a não desligar quando se precisa.