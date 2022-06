6 maneiras de renovar a sua decoração sem gastar dinheiro

Hoje, o caso é sério! É que queremos decorar mas sem gastar dinheiro ou melhor muito pouco! Como o fazer?

As dicas que vos apresentamos hoje são da ordem da – poupança. Essa palavra soa tão bem, não acham? É que é isso mesmo, gostamos de ter belo e bonito, mas se não gastarmos muitos euros, melhor ainda!

Nos dias que correm e a crise pela qual temos vindo a passar, dos últimos anos para cá, as contenções económicas e políticas, foram para muitos de nós avassaladoras. Tivemos que repensar e muito na nossa vida financeira/económica, repensar compras importantes/necessárias vs supérfluas, ver o que podíamos fazer com aquilo que tínhamos. Por um lado, porque vimo-nos a viver com menos, mas também porque sentimos que tinha chegado a hora de pouparmos, mais do que nunca, abrimos a pestana, é que de facto o dia de amanhã não é seguro para ninguém. Como tal, apresentamos-vos umas dicas para decorar a sua casa de forma económica, porque também podemos poupar na decoração de casa e com pouco conseguimos dar um novo mood ao nosso lar. Ele tem que brilhar sempre, ter boas energias e ser acolhedor, de forma a que nos sintamos bem lá.

E como de vez em quando é tão bom darmos uma lufada de ar fresco à nossa casa, um pouco ao jeito de nova fase ou etapa de vida. Vamos já a isso e dar ao lar todo o glamour e brilho que merece.

