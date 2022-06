10 fotos de cozinhas cheias de luz que o inspirarão

Uma cozinha repleta de luz é uma cozinha que cuida de todos os detalhes, de cima a baixo. Não prescinde de nenhum detalhe, nem tão pouco o pavimento fica de fora. Como vê, é possível obter um cozinha fantástica e única ao apostar no chão perfeito. Aqui o famoso chão de xadrez preto e branco destaque-se neste espaço, onde brincaram com várias cores e materiais. Com um bom planeamento é possível obter espaços dignos de revista. Inspire-se!