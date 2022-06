Top 5 e a casa perfeita por apenas 48.000€

É Verão e tem vontade de fazer as refeições no exterior. Chega o fim-de-semana, os amigos e a família são os seus convidados, e começa a pensar como vai fazer para que a comida permaneça quente no jardim depois de a cozinhar no interior. Talvez uma churrasqueira seja uma boa ideia, mas que fazer algo mais elaborado do que uma carne grelhada. Para que não tenha este dilema e se organiza cada vez mais convívios ao ar livre, pode construir a sua própria cozinha ao ar livre.

Não tem por que ser um projecto muito complexo com materiais custosos ou demasiados detalhes. Claro que, deve ser agradável e funcional, mas, com poucos recursos, já é possível criar um espaço perfeitamente útil para uso sazonal. Venha ver os projectos que escolhemos como inspiração.

11 cozinhas de exterior de fácil construção