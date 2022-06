sushi, sim! Mas com gosto!

O balcão apresenta-se com tampo em madeira e em vitrines estão presentes peixes frescos e peças de sushi já prontas. O sushiman, ou como quem diz, o cozinho desta especialidade, fica do lado de dentro do balcão e decora os pratos de forma delicada e chamativa. As peças ficam coloridas e o odor característico sente-se no ar.

O acesso à cozinha faz-se através do corredor. Este é fechado ou aberto consoante necessidade. Parte do balcão é móvel podendo ficar em posição vertical ou horizontal.

O candeeiro de papel em forma de balão é além dos pauzinhos no tecto o unico elemento decorativo.