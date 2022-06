Versátil e acolhedor – um quarto de sonho para o século XXI!

Tendo em conta as características dos clientes e do espaço, os arquitetos optaram por desenvolver um trabalho com alguma versatilidade. Sendo assim, as intervenções ao nível da construção e acabamentos seguem linhas minimalistas e materiais intemporais capazes de funcionarem como pano de fundo a futuras transformações e alterações. Naturalmente, os elementos mais efémeros foram cuidadosamente selecionados, tornando o ambiente do quarto mais simpático e acolhedor.