10 casas de banho pequenas mas cheias de estilo

Ter uma casa de banho pequena é muito mais comum do que possa pensar. Não está sozinho nesta corrida aos metros quadrados. Nesse pequeno espaço devemos incluir, no mínimo, um lavatório, um vaso sanitário e um duche ou banheira, mas não é impossível, com uma boa gestão é perfeitamente possível obter algo de surpreendente. Tem dúvidas?

Então descubra connosco 10 magníficos exemplos de casas de banho pequenas, onde o estilo e o design estão na ordem do dia. Com um bom jogo de cor, contrastes, decorações e outros detalhes consegue ter uma casa de banho pequena e digna de revista. Ora espreite!