36 Cozinhas com apontamentos em madeira (todas Portuguesas!)

A madeira é sem dúvida um dos materiais mais antigos de todos os tempos e o que melhor tem resistido com o passar dos tempos. Tem evoluído na forma como é aplicado, no tipo de acabamento… e continua a ser o único material que nos transmite conforto sem igual. É aplicado em todas as divisões sem descriminação e por incrível que pareça continua a adaptar-se à evolução da sociedade, aparecendo surpreendentemente de forma contemporânea.

No artigo de hoje decidimos mostrar 36 cozinhas onde a madeira foi usada e o melhor de tudo é que todas as fotos são de profissionais portugueses. Se ficar com dúvidas ou necessitar de ajuda pergunte directamente ao profissional de cada foto. No canto inferior esquerdo encontrará o nome, ao clicar, obterá mais informação sobre o mesmo.

Venha daí e no final diga-nos que cozinha gostou mais!