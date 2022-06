Antes e depois: de 1564 a 2015 a transformação completa

Vamos começar a nossa viagem: na imagem da esquerda pode observar o antes e na direita o depois. As duas imagens lado a a lado fazem lembrar aqueles jogos de descubra as 7 diferenças. Aqui não as vamos enumerar mas vamos ajudá-lo a perceber quais foram as diferenças.

O que nota de imediato é a diferente cor do revestimento da parte superior da fachada, agora num material cor de telha de argila. Também nessa mesma zona foi aumentado o numero de vãos de janelas, passando de duas a três, ficando mais distribuídas por todo o espaço. Também na zona inferior, as janelas passaram de três unidades a quatro e as mesmas mudaram de posição em relação à fachada, ficando ambas mais equilibradas e quase simétricas. Ou seja, a mudança foi a nível estrutural.