O sucesso da cama e da cómoda MALM da Ikea

A Ikea é a loja que todos nós conhecemos, e é quase impossível não termos uma ou outra coisa de lá. Os preços, o design, a qualidade (uns produtos melhor do que outros), a polivalência e a facilidade com que montamos ou trocamos certos móveis, acabam por ser fatores bastante aliciantes na hora de comprar. Todos pensamos que a Ikea pensa em tudo, nos mais ínfimos detalhes e pormenores que acabam por facilitar a nossa vida, no dia-a-dia.

Há produtos com maior sucesso e venda do que outros, seja pelo preço mais atrativo ou seja pelo design mais versátil. É o caso da gama MALM, onde temos a cómoda e a cama também. Talvez o nome não lhe diz nada, mas se espreitar as nossas imagens vai logo entender do que estamos a falar. Tanto a cómoda, como a cama têm um design simples e de linhas direitas, que conseguimos integrar facilmente em qualquer estilo. Relativamente à cómoda, esta existe sob diferentes modelos (estreita, baixa, larga, alta… ) e na cor de madeira e branca. A cama MALM tem também opção de escolha, existe em várias tonalidades de madeira, clara, escura ou branca, pode optar por um modelo com ou sem gavetas de arrumação.

Venha connosco e descubra como os nossos profissionais introduziram a cómoda e a cama dentro dos quartos. Como vê os móveis Ikea também são dignos de revista!