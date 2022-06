7 opções de papel de parede: Dê cor às suas paredes

Hoje em dia, há uma abundância de papéis de parede no mercado. Com ou sem padrão, com ou sem textura, coloridos ou lisos, com acabamentos metálicos, e por aí em diante. É fácil ficarmos confusos na hora de escolher um. Contudo, se a sua casa estiver decorada num estilo que se evidencie – moderno, rústico, clássico, etc. – pode partir daí para orientar a sua escolha. Por exemplo, para uma casa de estilo moderno, será mais natural escolher um papel de tons neutros e padrões geométricos ou então lisos, mas com textura ou um acabamento acetinado e sofisticado. Já para uma casa rústica, pode considerar cores mais quentes e padrões com motivos florais ou ao xadrez e riscas. Seja como for, o que realmente importa é que o papel tenha qualidade. Isso sim, faz toda a diferença. Não se esqueça, ainda, de considerar a paleta cromática do espaço. Um papel com muita informação em termos de cor e de padrão deverá ser combinado com uma decoração mais simples e discreta.