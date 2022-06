A cor púrpura aplicada no seu quarto

E se já estavamos no caminho da originalidade, com este quarto é que quebramos todas as barreiras. Se o púrpura é a sua cor preferida e está farta de meias medidas então opte por uma utilização quase integral: chão alcatifado roxo e paredes em duas tonalidades da mesma cor enchem o espaço deste quarto, ideal para uma adolescente rebelde.