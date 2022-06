Seis perguntas sobre a relva

Para ter um relvado sempre exuberante deve regá-lo com alguma regularidade e com uma quantidade de água bastante generosa. A regularidade com que o faz depende do clima da zona onde vive: se vive num clima seco, a rega passa a ser uma prioridade no tratamento do seu jardim; pelo contrário, se vive numa zona mais húmida, a rega só será necessária em longos períodos sem chuva, até porque a água em excesso é tão prejudicial às plantas quanto a sua ausência. Deixamos ainda uma dica muito importante: deve regar a relva durante a noite ou ao final de tarde, ou seja, nos períodos do dia em que o calor é menos intenso. Porquê? Porque a luz solar é ampliada através da água e isso faz com que ela funcione como espelho, resultando num relvado seco e queimado.