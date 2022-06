Como desenhar a piscina de sua casa?

As piscinas quadradas e rectangulares são as mais formais e, por isso, as mais escolhidas. As piscinas rectangulares são particularmente apelativas, pois permitem aos usuários nadar em comprimento sem impedimentos. São, também, populares as piscinas em forma de rim ou de feijão . Com um formato mais orgânico e natural, encaixam-se bem no terreno. A curvatura pode servir para definir a parte baixa e a parte profunda da piscina, uma mais-valia no caso de ter crianças. Uma piscina em forma de 8 também oferece essa percepção de onde começa e acaba a zona baixa/funda. Há, ainda, o formato em ’L , ideal para os que querem ter espaço para nadar e ainda um recanto livre para os mais pequenos. A piscina em L’ pode ser instalada a contornar uma casa, fazendo esquina.

Não escolha a sua sem avaliar bem o terreno, as suas necessidades e comparar preços. Peça um catálogo para ter uma ideia mais concreta do que existe no mercado.