Uma casa fantástica!

Descubra os interiores desta casa apaixonante com detalhes especiais e uma decoração descontraída que convida a uma vida pacata.

Sempre que escrevemos sobre um projecto, despendemos algum do nosso tempo a ver as imagens e a imaginar como seria visitar cada um dos espaços, prestando atenção a todos os detalhes e lendo atentamente todas as informações que os profissionais fornecem sobre as obras em causa.

A partir daí, fazemos uma análise mais detalhada sobre os estilos e as influências para que nos seja possível transmitir aos leitores as informações mais interessantes e importantes. Porém, como devem imaginar, existem projectos que nos cativam ainda mais a atenção e despertam em nós amor à primeira vista.

É o caso deste bonito projecto do gabinete MeyerCortez Arquitetura & Design que nos toca com a sua beleza. É difícil esquecer um espaço como este tão generoso, cuidado e bem decorado. Vamos conhecê-lo.