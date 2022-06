Quais as plantas mais indicadas para a sua secretária?

Para finalizarmos o nosso artigo, contamos com esta ideia: para quem gosta de flores maiores, saiba que é possível tê-las a decorar a sua secretária, mesmo que esta seja pequena! Como? Basta ter uma jarra que não seja demasiado grande; de seguida, colha duas ou três flores (como por exemplo as hortênsias) e coloque na jarra com os pés não muito grandes, mas cada um com o seu tamanho. A ideia é ter as flores desencontradas e a equilibrarem a jarra com o seu volume. Fica um arranjo muito elegante e bonito em qualquer espaço! E pela quantidade de cores disponíveis, pode ou não usá-las para se camuflarem na decoração ou para se destacarem dela!