Vasos e canteiros gigantes que fazem a diferença em varandas e jardins

Amante dos vasos de barro, aqueles que o viram crescer no terraço lá de casa ou na varanda da sua avó? Então esta será certamente uma sugestão que lhe irá ficar no ouvido e nos olhos, para pôr em cima da mesa no momento de decidir o vaso gigante lá para casa. Independentemente da planta que vá lá colocar, opte sempre por comprar também um prato que sirva como base, para que a terra seja drenada, evitando assim o acumulo de água no solo. Este cuidado vai fazer com que as raízes das plantas não apodreçam, logo que a planta viva durante mais tempo.