6 coisas que deve saber antes de comprar o seu armário

No momento de escolher o seu armário, e se tudo acontecer dentro de um closet, deve ter em conta quantas pessoas vão usar o armazenamento de quarto e como vão usá-lo. Quando se tem o privilégio de ter um espaço como este – desenhado pela Cenariwood -, é caso para dizer que há uma pontinha de inveja, certamente, em todos aqueles que não têm.

No interior de um closet, e dependendo do número de armários que possui, distribua da melhor forma as peças de vestuário e acessórios, cada pessoa poderá, assim, definir como o quer usar. Neste exemplo, tem várias opções para guardar as suas coisas. É caso para afirmar que não precisa de mudar as peças de vestuário de acordo com as estações do ano. Há espaço para tudo…